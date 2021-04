Si ribalta con l’auto e muore | addio ad Alfonso | “Un vuoto incolmabile | ci mancherai”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma all’alba a Somma Vesuviana, in via Macedonia dove un uomo di 51 anni,Gaito, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto che si èta. L’uomo, originario di Striano, era alla guida di una Daewoo Matiz ed è morto sul colpo. Il 51enne era un dipendente delle Poste e si stava recando al lavoro. Il sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, in un messaggio ha espresso il cordoglio della comunità: “Mai avrei voluto ricevere questa notizia. Un risveglio drammatico e straziante per la nostra comunità. Ogni dipartita lascia un. Onorato di averti conosciuto e apprezzato la tua grande umanità ed educazione. Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e a servire nostro Dio e proprio lui, sarà felice di accoglierti tra le sua braccia. Buon viaggio ...