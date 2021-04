Scuole chiuse a Rende | il Comune | l’ordinanza sarà con molta probabilità impugnata dal nostro TAR

(Di martedì 13 aprile 2021) “Ad oggi i contagi da Covid sono in crescita trae Cosenza e, parimenti, il sistema sanitario regionale è al collasso. Non avrebbero i commissari potuto fare più di quanto svolto in soli due mesi dalla nomina. La regione deve istituire subito un tavolo permanente perché se il picco fosse peggiore della attuale situazione noi sindaci non saremmo preparati a fronteggiarla”. A dichiararlo il sindaco diMarcello Manna a margine della riunione di ieri pomeriggio convocata con urgenza dal presidente della provincia Franco Iacucci di concerto con il presidente della Conferenza dei Sindaci della provincia di Cosenza Flavio Stasi, nella quale si è discusso della situazione di emergenza sanitaria al fine di definire con le autorità preposte le iniziative da intrapre. “I numeri dei contagi in tutta la Regione Calabria sono ...

JaponicaIrai : @MatteoUghe @Margheri260652 @gio_78 @olcsod @CarloCalenda E sei il loro eroe avesse acquistato più vaccini anziché… - ruinthistownn : @OUTSIDES0F scuole chiuse ?? - _cloudslover : @OUTSIDES0F scuole chiuse?? - misstarrk : @OUTSIDES0F Scuole chiuse - ciaoharry1294 : @amotantomonty anch'io scuole chiuse, ma da lunedì... che poi i prof già ci stanno a fa mette ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Tecnica della Scuola

L'amministrazione comunale di Montopoli, in considerazione della chiusura dei servizi educativi di Nido d'infanzia e dei servizi scolastici di mensa e trasporto avvenuta per un periodo dei mesi di ...L'unica misura legittima per tenereledalla seconda media in su, è quella di adottare la disciplina della zona rossa in ragione del superamento del limite dell'incidenza di 250/100.000 ...“Ad oggi i contagi da Covid sono in crescita tra Rende e Cosenza e, parimenti, il sistema sanitario regionale è al collasso. Non avrebbero i commissari potuto ...Il bambino con la pistola ha dimenticato la faccia da assassino nella scatola dei giochi. Ha 13 anni che non dimostra ma pesano sul cuore come cento, e in testa parole che sembrano una bugia: “Fallo t ...