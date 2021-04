Salvini: “Libro di Speranza arrogante e volgare” (Di martedì 13 aprile 2021) Salvini contro il Libro di Speranza: “Ora penso che valga 500 euro sul mercato nero”. ROMA – Matteo Salvini ha attaccato duramente Speranza per il Libro scritto dal ministro della Salute e mai uscito. “Vi faccio vedere la copertina del Libro sulla pandemia – ha detto il leader della Lega in una conferenza in Senato, riportato dall’Adnkronos – abbiamo solo quella, perché doveva uscire il 22 ottobre, ma poi ci fu il lockdown. Ora penso che valga 500 euro sul mercato nero. Penso che scrivere che la pandemia è occasione storica per la sinistra sia di una grande volgarità e arroganza. Secondo me è giusto che gli italiani leggano cosa il loro ministro della Salute stava ipotizzando in piena pandemia“. Salvini: “Stiamo lavorando ad un boom ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021)contro ildi: “Ora penso che valga 500 euro sul mercato nero”. ROMA – Matteoha attaccato duramenteper ilscritto dal ministro della Salute e mai uscito. “Vi faccio vedere la copertina delsulla pandemia – ha detto il leader della Lega in una conferenza in Senato, riportato dall’Adnkronos – abbiamo solo quella, perché doveva uscire il 22 ottobre, ma poi ci fu il lockdown. Ora penso che valga 500 euro sul mercato nero. Penso che scrivere che la pandemia è occasione storica per la sinistra sia di una grande volgarità e arroganza. Secondo me è giusto che gli italiani leggano cosa il loro ministro della Salute stava ipotizzando in piena pandemia“.: “Stiamo lavorando ad un boom ...

