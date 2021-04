Reddito di cittadinanza: come funziona la sospensione per i contratti a termine (Di martedì 13 aprile 2021) Il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021), nell’ottica di contenere gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID-19, è intervenuto in tema di Reddito di cittadinanza, da un lato introducendo un’importante deroga in caso di avvio di attività di lavoro dipendente e, dall’altro, rifinanziando di un miliardo le risorse pubbliche a sostegno della misura. In particolare, la deroga sui rapporti lavorativi prevede la sospensione del Reddito (e non il ricalcolo o la decadenza) a fronte della stipula di uno o più contratti a tempo determinato, da cui derivi un aumento del Reddito familiare in misura non superiore a 10 mila euro annui. L’effetto sospensivo è garantito per l’intera durata dell’attività lavorativa, comunque fino ad un massimo di sei mesi. Analizziamo la novità nel ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 aprile 2021) Il Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021), nell’ottica di contenere gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID-19, è intervenuto in tema didi, da un lato introducendo un’importante deroga in caso di avvio di attività di lavoro dipendente e, dall’altro, rifinanziando di un miliardo le risorse pubbliche a sostegno della misura. In particolare, la deroga sui rapporti lavorativi prevede ladel(e non il ricalcolo o la decadenza) a fronte della stipula di uno o piùa tempo determinato, da cui derivi un aumento delfamiliare in misura non superiore a 10 mila euro annui. L’effetto sospensivo è garantito per l’intera durata dell’attività lavorativa, comunque fino ad un massimo di sei mesi. Analizziamo la novità nel ...

