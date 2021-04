Raggi: "Pressioni per un mio passo indietro, ma vado avanti" (Di martedì 13 aprile 2021) Lo abbiamo raccontato solo questa mattina. II tentativo sotterraneo che il nuovo capo politico del M5s Giuseppe Conte sta portando avanti, lontano dai riflettori, per ammansire Virginia Raggi. Inducendola al passo indietro come candidato sindaco nella capitale. Opzione vagheggiata nei colloqui che l'ex presidente del Consiglio ha avuto con il nuovo segretario del Pd Enrico Letta. E da questi tramandata come potenzialità concreta ai futuribili contraenti della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. "Con Virginia ci parlo io", avrebbe ostentato Conte, per rendere la prospettiva di un'alleanza più verosimile. Tant'è che lei stessa, oggi, ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire in prima persona. "Effettivamente mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Lo abbiamo raccontato solo questa mattina. II tentativo sotterraneo che il nuovo capo politico del M5s Giuseppe Conte sta portando, lontano dai riflettori, per ammansire Virginia. Inducendola alcome candidato sindaco nella capitale. Opzione vagheggiata nei colloqui che l'ex presidente del Consiglio ha avuto con il nuovo segretario del Pd Enrico Letta. E da questi tramandata come potenzialità concreta ai futuribili contraenti della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. "Con Virginia ci parlo io", avrebbe ostentato Conte, per rendere la prospettiva di un'alleanza più verosimile. Tant'è che lei stessa, oggi, ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire in prima persona. "Effettivamente mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un ...

