Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Top20 nel ranking ATP! E se ora Djokovic…

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021)supera agevolmente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas al 1° turno del Masters1000 di Montecarlo e si qualifica per i sedicesimi di finale, dove per la prima volta in carriera incrocerà il serbo Novak Djokovic, attuale n.1 del mondo. Sulla terra rossa del Court des Princes del Principato di Monaco l’azzurro inizia a rilento, perdendo subito un break in apertura. Dal terzo game in poi infila però una progressione inarrestabile, aggiudicandosi il primo parziale per 6-3 a suon di vincenti. Il portacolori del Bel Paese non dà scampo all’iberico nemmeno nella seconda frazione: dopo aver strappato il servizio al rivale in apertura, si limita ad amministrare la contesa ed a chiudere i conti senza eccessivi patemi. Grazie al successo odierno,entra virtualmente tra i primi 20 del mondo con 2369 punti. ...