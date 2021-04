Quando il cibo abbraccia la tecnologia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il modo in cui si è prodotta materia prima per l’alimentazione mondiale è ormai obsoleto. Il futuro del food quindi si rivolge alla tecnologia proprio per un futuro sostenibile. Marco Gualtieri, ideatore e presidente di Seeds & Chips, punta a un futuro con meno spreco alimentare e con nuovi cibi. Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il modo in cui si è prodotta materia prima per l’alimentazione mondiale è ormai obsoleto. Il futuro del food quindi si rivolge allaproprio per un futuro sostenibile. Marco Gualtieri, ideatore e presidente di Seeds & Chips, punta a un futuro con meno spreco alimentare e con nuovi cibi.

Advertising

tsken_ : @etuttoilresto ..si, soprattutto quando 'trattano' cibo.. ahahah, mostrandolo, ovviamente! - restaurant_ouji : È bello fare sul serio il cibo, anche quando è maldestra. - softglxm : Da quando sono a dieta le mie giornate ruotano attorno al cibo - reddragongb : RT @Emobbasta2020: @25O319 una soluzione c'è. blocco totale dei camionisti in TUTTA Italia a oltranza fino a quando non si ripristinano cer… - karensmettila : @sghigolini Perché comunque siamo abituat? a pensare/vivere così e spesso non ci si rende neanche conto di quanto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando cibo Fotinì Peluso torna ne La compagnia del cigno Ma ho apprezzato l'amicizia solo quando ne ho sentito davvero la mancanza. Solo con la pandemia, e ... avevamo il mare, la sabbia, acqua e cibo all'occorrenza, lì ho imparato la noia, quale risorsa ...

Unica via d'uscita? La solidarietà! ...la casa e il cibo in questo periodo di Covid . Viviamo un una piccola casa che è di una sola stanza, senza bagno. Ce l'ha data il padrone della fabbrica di mattoni. Lui ci costringe a lavorare quando ...

Senza confini: quando il mondo è la tua casa L’amicizia attraverso il cibo e i suoi riti LA NAZIONE Siracusa, la polizia sequestra branco di 17 maiali trovati in giro per strada Generalmente sono i cinghiali a spingersi nei centri abitati quando restano senza cibo nel loro habitat di boschi e campagne. Stavolta, invece, in pieno centro urbano sono stati notati ...

Salvare il cibo, salvare il clima. Gli europei si mobilitano. Un terzo del cibo prodotto al mondo va sprecato e la sua produzione pesa sul bilancio delle emissioni di carbonio. Un cambio di rotta è necessario. In Europa si moltiplicano le campagne per ridurre gl ...

Ma ho apprezzato l'amicizia solone ho sentito davvero la mancanza. Solo con la pandemia, e ... avevamo il mare, la sabbia, acqua eall'occorrenza, lì ho imparato la noia, quale risorsa ......la casa e ilin questo periodo di Covid . Viviamo un una piccola casa che è di una sola stanza, senza bagno. Ce l'ha data il padrone della fabbrica di mattoni. Lui ci costringe a lavorare...Generalmente sono i cinghiali a spingersi nei centri abitati quando restano senza cibo nel loro habitat di boschi e campagne. Stavolta, invece, in pieno centro urbano sono stati notati ...Un terzo del cibo prodotto al mondo va sprecato e la sua produzione pesa sul bilancio delle emissioni di carbonio. Un cambio di rotta è necessario. In Europa si moltiplicano le campagne per ridurre gl ...