Perché Pfizer, Moderna e i vaccini mRNA hanno una marcia in più (Di martedì 13 aprile 2021) Versatilità e adattabilità contro le varianti, facilità di produzione, meccanismo sofisticato. Nella sfida tecnologica che ha spinto il mondo scientifico e le case farmaceutiche a uno sprint inedito per contrastare la pandemia di Covid-19, la grande innovazione sembrerebbe rappresentata dai vaccini a RNA messaggero, o mRNA. A differenza del già noto vettore virale adenovirus (su cui si basano Oxford/AstraZeneca, Johnson&Johnson, il russo Sputnik), la tecnologia a mRNA (di Moderna e Pfizer/BioNTech) segna un approccio inedito per quanto riguarda lo sviluppo dei vaccini. Di solito nella vaccinazione viene iniettato il virus (o il batterio) “indebolito”, oppure una parte di esso: il sistema immunitario riconosce “l’intruso” e produce gli anticorpi che utilizzerà quando incontrerà il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Versatilità e adattabilità contro le varianti, facilità di produzione, meccanismo sofisticato. Nella sfida tecnologica che ha spinto il mondo scientifico e le case farmaceutiche a uno sprint inedito per contrastare la pandemia di Covid-19, la grande innovazione sembrerebbe rappresentata daia RNA messaggero, o. A differenza del già noto vettore virale adenovirus (su cui si basano Oxford/AstraZeneca, Johnson&Johnson, il russo Sputnik), la tecnologia a(di/BioNTech) segna un approccio inedito per quanto riguarda lo sviluppo dei. Di solito nella vaccinazione viene iniettato il virus (o il batterio) “indebolito”, oppure una parte di esso: il sistema immunitario riconosce “l’intruso” e produce gli anticorpi che utilizzerà quando incontrerà il ...

Advertising

GiovanniFanfoni : @thehopepunk @EdoardoFrosini Non so perché FDA abbia deciso la sospensione tout court, mentre io propongo di indaga… - TBH62034840 : @ardigiorgio @_happycactus_ @AlessLongo @vitalbaa @petunianelsole @GiovaQuez @AlessiaFragassi @antoniopolito1… - loryguidagm : @Manuel_Real_Off Io vorrei solo sapere perché non leggo MAI e dico MAI notizie dei casi di trombosi dei vaccini Pfi… - MaurizioTorchi2 : RT @rodcostakiwi: #Pfizer costa € 19,59 #AstraZeneca costa € 2.00 Capito perché quello che crea meno profitto fa male, mentre l'altro va be… - kategullo75 : RT @rodcostakiwi: #Pfizer costa € 19,59 #AstraZeneca costa € 2.00 Capito perché quello che crea meno profitto fa male, mentre l'altro va be… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Pfizer Usa chiedono sospensione del vaccino J&J. L'azienda ritarda le consegne in Europa ... hanno detto le autorità sanitarie americane nel corso di un incontro per spiegare perché hanno ...per il vaccino monodose sono stati confermati ma ad essere somministrato sarà il vaccino Pfizer. Mentre ...

Vaccino Johnson & Johnson sospeso negli Stati Uniti, consegne rinviate in Europa e dosi ferme in Italia Il ministro della Salute Greg Hunt ha escluso un contratto J&J perché il suo vaccino era simile - in quanto basato su una tecnologia a vettore virale , e non a mRna come Pfizer e Moderna - al ...

Pfizer, la variante sudafricana «buca» il vaccino: lo studio israeliano Corriere della Sera ... hanno detto le autorità sanitarie americane nel corso di un incontro per spiegarehanno ...per il vaccino monodose sono stati confermati ma ad essere somministrato sarà il vaccino. Mentre ...Il ministro della Salute Greg Hunt ha escluso un contratto J&Jil suo vaccino era simile - in quanto basato su una tecnologia a vettore virale , e non a mRna comee Moderna - al ...