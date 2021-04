Pane di Altamura, Consiglio Puglia chiede patrimonio Unesco (Di martedì 13 aprile 2021) Sì unanime del Consiglio regionale della Puglia alla mozione, proposta dal capogruppo della Lega Davide Bellomo, che invita la Regione Puglia a chiedere il riconoscimento del Pane di Altamura come ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 aprile 2021) Sì unanime delregionale dellaalla mozione, proposta dal capogruppo della Lega Davide Bellomo, che invita la Regionere il riconoscimento deldicome ...

