Non si ferma l'emergenza negli ospedali: 'Siamo ancora troppo pieni, non allentare le restrizioni' (Di martedì 13 aprile 2021) Dati in miglioramento, ma non dimentichiamoci di salvare chi in questa pandemia ha fatto un lavoro straordinario. La diffusione del coronavirus in Italia rallenta, ma gli ospedali sono ancora pieni. E'... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Dati in miglioramento, ma non dimentichiamoci di salvare chi in questa pandemia ha fatto un lavoro straordinario. La diffusione del coronavirus in Italia rallenta, ma glisono. E'...

Advertising

civati : Ma vergognarsi mai? - pfmajorino : Il caso Zaki non ferma gli accordi militari: Roma consegna la seconda fregata al Cairo - civati : L’ispettore non si ferma a Eboli - Gandalf1948 : RT @VoxNewsInfo2: : La rivolta contro il governo non si ferma: “Non riesco più a sfamare i miei figli. Io sono un - 82odod : RT @ItalianGHz: Non Fariba che dopo la nomination si ferma a guardare la sua foto e dice: “Bella, bella che è mia foto” LA AMO #faribona… -