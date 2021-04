Napoli, Galante: “De Laurentiis si pentirà di aver mandato via Gattuso” (Di martedì 13 aprile 2021) Fabio Galante, ex calciatore, fra le tante, di Inter e Torino, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio, ha detto la sua sul Napoli partendo dal difensore Koulibaly. "Quando in difesa hai un giocatore così importante, che ti dà forza fisica, ottimo nei recuperi, è difficile privarsene, perché se dovessi farlo è come se ti privassi di un attaccante che ti fa 30 gol. Uno come Kalidou non lo trovi in giro, e se il Napoli punta a qualcosa di importante, non dovrebbe cederlo per nessuna cifra, ma dipende comunque dalle idee societarie". IL VERO PROBLEMA E' ADL - Galante conferma le parole di Vieri circa le responsabilità del patron De Laurentiis: "Le dichiarazioni di Vieri sono giuste. Noi che abbiamo giocato sappiamo quanto è importante, in una stagione, non subire defezioni da infortuni e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Fabio, ex calciatore, fra le tante, di Inter e Torino, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio, ha detto la sua sulpartendo dal difensore Koulibaly. "Quando in difesa hai un giocatore così importante, che ti dà forza fisica, ottimo nei recuperi, è difficile privarsene, perché se dovessi farlo è come se ti privassi di un attaccante che ti fa 30 gol. Uno come Kalidou non lo trovi in giro, e se ilpunta a qualcosa di importante, non dovrebbe cederlo per nessuna cifra, ma dipende comunque dalle idee societarie". IL VERO PROBLEMA E' ADL -conferma le parole di Vieri circa le responsabilità del patron De: "Le dichiarazioni di Vieri sono giuste. Noi che abbiamo giocato sappiamo quanto è importante, in una stagione, non subire defezioni da infortuni e ...

