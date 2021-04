Napoli, Belotti nel mirino di ADL: lo vorrebbe a parametro zero nell’estate 2022 (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è già impegnato nel costruire il Napoli del futuro. Tutto dipenderà da cosa accadrà in questa stagione, ma il numero uno azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo avrebbe già intrapreso i contatti con agenti di diversi calciatori al fine di testare la loro disponibilità a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è già impegnato nel costruire ildel futuro. Tutto dipenderà da cosa accadrà in questa stagione, ma il numero uno azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo avrebbe già intrapreso i contatti con agenti di diversi calciatori al fine di testare la loro disponibilità a L'articolo

Advertising

infoitsport : Napoli, se non rinnova Mertens torna l'interesse per Belotti? - infoitsport : Da Torino: 'Il Napoli vigile su Belotti, può arrivare a zero nell'estate 2022' - infoitsport : Belotti in scadenza nel 2022, il Napoli è vigile sull'attaccante del Torino - AzzurrissimoTwi : ?? SCENARI. Tuttosport: “C’è anche il Napoli sulle tracce di Belotti” - - sscalcionapoli1 : Torino, il rinnovo di Belotti non può più attendere, anche il Napoli tra le squadre che lo seguono con interesse… -