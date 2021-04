Milano | maltrattamenti a disabili | digiuni e torture con acqua fredda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. (Adnkronos) - Costretti a digiunare, svegliati con getti d', presi in giro per i loro handicap: così vivevano gli ospiti della struttura perdell'alto milanese finita al centro di un'inchiesta dei carabinieri, avviata dalla stazione di Castellanza (Varese), a seguito di una denuncia presentata da una operatrice sociosanitaria assunta a tempo determinato dalla onlus. Gli ospiti affetti datà psichiatriche erano sottoposti a quotidiane vessazioni e violenze: offese, grida, percosse e strattonamenti, lanci di oggetti e, mancata somministrazione di pasti. Ierano anche impiegati per pulire i locali della cooperativa e, a volte, i loro farmaci prescritti erano "arbitrariamente modificati". ...