(Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. (Adnkronos) – “La polizia locale di, oggi, ha compiti ben diversi da quelli di polizia amministrativa. Bisogna tornare ai vigili di prossimità e non ai nuclei che hanno poco a che fare con il ruolo originario. Altro che antidroga o sommozzatori, idevono ricominciare a presidiare il territorio”. Così Alessandro De, consigliere di Forza Italia al Comune di, commentando gli arresti dei vigili avvenuti a Trezzano sul Naviglio, nel milanese.“Che fine hanno fatto i vigili di quartiere, unico provvedimento sensato di questa amministrazione?”, si chiede l’esponente azzurro. “Suicidi, arresti, inchieste sulle multe, mobbing, l’avvicendamento tra comandanti: ultimamente sull’operato del Corpo che era fiore all’occhiello di questa città sono calate ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: De Chirico (Fi), troppe ombre sui ghisa, si torni al passato... - alex63roy : RT @ConsLomb: #13aprile #AccaddeOggi Muore nel 1966 a #Milano il pittore #CarloCarrà. La sua carriera artistica spazia dal 'Futurismo' all… - ConsLomb : #13aprile #AccaddeOggi Muore nel 1966 a #Milano il pittore #CarloCarrà. La sua carriera artistica spazia dal 'Futu… - Ale_De_Chirico : La città arancione fa la fila solo da parrucchieri ed estetisti - Ale_De_Chirico : Vaccini, il 22 aprile aprono le iscrizioni per gli over sessanta -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Chirico

Metro

Immediata la replica del Consigliere Comunale di Forza Italia, Alessandro De'Leggo le dure parole di condanna di Majorino, già assessore alle Politiche Sociali del Comune di, contro ......lo portano a pensare ad un nuovo movimento che possa esprimere la sua arte Conosce Dee ... Nel 1970 nasce la sua prima figlia, Sarah, lascia Parigi per, e li fonda il movimento ...Così Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia al Comune di Milano, commentando gli arresti dei vigili avvenuti a Trezzano sul Naviglio, nel milanese. "Che fine hanno fatto i vigili di ...Il Comune di Milano ha presentato un bilancio preventivo per l'anno 2021 ... che non ci saranno", afferma il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. Che poi a Fanpage.it annuncia: ...