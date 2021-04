Messina | chiusa villa Dante per interventi di scerbatura

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina. Multe per un locale aperto dopo le 22 e venti persone assembrate, chiusa anche u… - GDS_it : Controlli anti-Covid nel Messinese, oltre venti sanzioni e una palestra chiusa - live_messina : COVID - Controlli Polizia nel fine settimana. Chiusa una palestra che accoglieva clienti - CCISS_Ministero : A20 Messina-Palermo fine chiusura notturna, entrata chiusa causa tratto chiuso a A20 Svincolo Villafranca Tirrena… - CCISS_Ministero : A20 Messina-Palermo chiusura notturna, entrata chiusa causa tratto chiuso a A20 Svincolo Villafranca Tirrena (Km 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina chiusa

Stretto web

E' stataaltresì una palestra che continuava ad accogliere clienti..., ed il proprietario della struttura lo hanno sanzionato per violazione delle disposizioni contro la diffusione del ...In particolare, nella sola serata di sabato, gli operatori impegnati in centro città ae ...altresì una palestra che continuava ad accogliere clienti. Il proprietario della palestra è ...Il Gruppo Media Volley supera anche lo scoglio più insidioso nel girone B del campionato di serie C, il Don Orione Capaci, chiudendo l'andata al comando a punteggio pieno. Impegno difficile quello che ...Adesso basterà attendere solamente i tempi tecnici necessari per effettuare le indagini e gli studi geologici, dopodiché potrà prendere corpo il progetto esecutivo indispensabile per realizzare a Malv ...