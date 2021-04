Maltratta e violenta la ex compagna | 44enne alla sbarra

(Di martedì 13 aprile 2021) Otto anni di convivenza di cui gli ultimi tre anni passati come all'inferno , con un compagno preda dell 'alcolismo e schiavo della cocaina , una figlia picchiata dal padre per i motivi più banali e, ...

Otto anni di convivenza di cui gli ultimi tre anni passati come all'inferno , con un compagno preda dell 'alcolismo e schiavo della cocaina , una figlia picchiata dal padre per i motivi più banali e, ...Una condottae vessatoria che aveva scatenato nelle vittime sofferenze ed umiliazioni, fonte di un disagio grave e incompatibile con le normali condizioni dell'esistenza.I Carabinieri di Novafeltria e hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 31enne residente in AltaValmarecchia per maltrattamenti.Lamezia Terme - Nella notte di sabato 10 aprile è giunta sull’utenza di pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme la richiesta di aiuto di una donna marocchina di 36 anni la q ...