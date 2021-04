L’ipocrisia della piattaforma chatcattolica it

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 aprile 2021) Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito poco Santo. Si chiama “Chat Cattolica” e si “vende” come unaper far parlare e poi incontrare single che seguono pedissequamente la fede. Ma, dopo aver varcato la Porta Santa dell’iscrizione, si scopre un mondo che non ha nulla a che vedere con la religione. Un Tinder con il segnocroce, pieno di profili di utenti che cercano solamente sesso. La curiosità ci ha spinto a iscriverci a questa “innovativa” chat che dovrebbe essere riservata solamente a chi crede nella Bibbia e nel Vangelo. Ma quello è solo il pulpito da cui si predica, perché poi si razzola malissimo. LEGGI ANCHE > Viaggio nelle chat d’incontri per cattolici Il modello non è fideistico, ma puramente di business. Esattamente come accade a molte altre applicazioni per incontri, su “Chat Cattolica” ...