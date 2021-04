L’etichetta che indica Grecia e Olanda come luoghi di allevamento e macello di un agnello sardo è falsa (Di martedì 13 aprile 2021) Il 12 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un’etichetta di una confezione di una «coscia di agnello di Sardegna Igp» appartenente al lotto 00000558. NelL’etichetta si legge che la carne sarebbe stata allevata in Grecia e macellata in Olanda. Nella stessa immagine compare anche questa scritta: «e poi è stato pure a Londra, Parigi e New York». Si tratta di una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata in realtà modificata. Andiamo con ordine. Ad aprile 2020 il Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp aveva segnalato al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) la presenza in un supermercato di una coscia di agnello di Sardegna ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 aprile 2021) Il 12 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un’etichetta di una confezione di una «coscia didi Sardegna Igp» appartenente al lotto 00000558. Nelsi legge che la carne sarebbe stata allevata ine macellata in. Nella stessa immagine compare anche questa scritta: «e poi è stato pure a Londra, Parigi e New York». Si tratta di una notizia. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata in realtà modificata. Andiamo con ordine. Ad aprile 2020 il Consorzio di tutela dell’di Sardegna Igp aveva segnalato al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) la presenza in un supermercato di una coscia didi Sardegna ...

