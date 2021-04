Leonardo fiction Rai, la seconda stagione si farà? Prime indiscrezioni (Di martedì 13 aprile 2021) La serie evento di Lux Vide in collaborazione con Rai fiction e Big Light Productions, France Télévisions, Rtve e Alfresco Pictures sta volgendo al termine. Oggi martedì 13 aprile ci sarà la quarta ed ultima puntata. Finalmente si scoprirà chi ha ucciso la migliore amica di Leonardo, Caterina da Cremona, che lo ha accompagnato in tutta la sua giovinezza fino all’età adulta. Per lo meno nella fiction di Rai 1. L’appuntamento è sempre sulla rete ammiraglia e sul primo canale alle ore 21.20. Dopo aver attraversato la storia e le vicende che hanno caratterizzato la vita del Genio del Rinascimento, è tempo di bilanci. Certo, la serie di Leonardo non è stata dall’inizio presa così com’era: una fiction. All’inizio criticata da chi si aspettava probabilmente una docufiction, è poi andata ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La serie evento di Lux Vide in collaborazione con Raie Big Light Productions, France Télévisions, Rtve e Alfresco Pictures sta volgendo al termine. Oggi martedì 13 aprile ci sarà la quarta ed ultima puntata. Finalmente si scoprirà chi ha ucciso la migliore amica di, Caterina da Cremona, che lo ha accompagnato in tutta la sua giovinezza fino all’età adulta. Per lo meno nelladi Rai 1. L’appuntamento è sempre sulla rete ammiraglia e sul primo canale alle ore 21.20. Dopo aver attraversato la storia e le vicende che hanno caratterizzato la vita del Genio del Rinascimento, è tempo di bilanci. Certo, la serie dinon è stata dall’inizio presa così com’era: una. All’inizio criticata da chi si aspettava probabilmente una docu, è poi andata ...

