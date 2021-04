L’apprendimento continuo per essere competitivi nel mercato del lavoro (Di martedì 13 aprile 2021) «I percorsi di apprendimento continuo per rendersi occupabili nel mercato del lavoro non sono più derogabili». Lo ha spiegato Manlio Ciralli, Group Svp Marketing Adecco e Founder Phyd, nel corso dell’evento “Ambizione Italia #Digital Restart” di Microsoft. «Bisogna passare dal paradigma dell’occupazione a quello dell’occupabilità». Per compiere questo cambio di passo, nel 2019 il Gruppo Adecco – proprio nell’ambito del progetto di ecosistema “Ambizione Italia” – ha lanciato e sviluppato la piattaforma Phyd per misurare l’indice di occupabilità dei lavoratori grazie all’intelligenza artificiale di Microsoft. E dopo la piattaforma, lo scorso settembre è stato anche inaugurato a Milano un nuovo spazio “phygital”, fisico e digitale, dove tra le diverse opportunità è possibile fare una valutazione delle proprie competenze e intraprendere ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 aprile 2021) «I percorsi di apprendimentoper rendersi occupabili neldelnon sono più derogabili». Lo ha spiegato Manlio Ciralli, Group Svp Marketing Adecco e Founder Phyd, nel corso dell’evento “Ambizione Italia #Digital Restart” di Microsoft. «Bisogna passare dal paradigma dell’occupazione a quello dell’occupabilità». Per compiere questo cambio di passo, nel 2019 il Gruppo Adecco – proprio nell’ambito del progetto di ecosistema “Ambizione Italia” – ha lanciato e sviluppato la piattaforma Phyd per misurare l’indice di occupabilità dei lavoratori grazie all’intelligenza artificiale di Microsoft. E dopo la piattaforma, lo scorso settembre è stato anche inaugurato a Milano un nuovo spazio “phygital”, fisico e digitale, dove tra le diverse opportunità è possibile fare una valutazione delle proprie competenze e intraprendere ...

Advertising

manlio_ciralli : RT @Linkiesta: L’apprendimento continuo per essere competitivi nel mercato del lavoro. @manlio_ciralli, Group Svp Marketing @AdeccoGroupIT… - Linkiesta : L’apprendimento continuo per essere competitivi nel mercato del lavoro. @manlio_ciralli, Group Svp Marketing… - GIOVANN71728786 : @aydan_m_ IO ORGOGLIOSA CHE IL SUO APPRENDIMENTO PER IL SUO CONTINUO SUCCESSO SIA SOSTENUTO CON L'INSEGNAMENTO… - Allos_it : #YourLearningStrategy #1 ? Promuovere l’orientamento all’apprendimento continuo. L' #organizzazione dovrebbe sosten… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apprendimento continuo 47 Migliore la miglior cuffia antirumore per bambini nel 2021 Basato su 1437 recensioni PostGenovaOnline