La moglie di Mark Harmon Pam Dawber racconta l’approdo in NCIS | “Ho detto no a una storia d’amore”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima volta dopo 18 stagioni della serie ladiPamha fatto il suo debutto in, il procedural interpretato e prodotto da suo marito: una reunion sullo schermo, quella tra i due coniugi e genitori di due figli, auspicata a più riprese dal pubblico in questi anni, soprattutto dopo che anche il primogenito della coppia Sean Thomas ha preso parte alla serie interpretando il personaggio di suo padre da giovane. Protagonista femminile di Mork & Mindy, storica serie in onda su ABC dal 1978 al 1982, e di decine di film tv, ladiè decisamente abituata al piccolo schermo, ma finora aveva evitato accuratamente gli inviti della produzione dia unirsi al cast per un piccolo ruolo ...