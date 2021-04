La Flop 5 dei peggiori calciatori della 30ª giornata di Serie A

Advertising

Fabio32700668 : RT @GiancarloDeRisi: Le scuole riaprono, ma con problemi irrisolti. Mandare i ragazzi sui bus urbani significa doverle richiudere a breve.… - sergionebg : RT @GiancarloDeRisi: Le scuole riaprono, ma con problemi irrisolti. Mandare i ragazzi sui bus urbani significa doverle richiudere a breve.… - Titti14760140 : RT @GiancarloDeRisi: Le scuole riaprono, ma con problemi irrisolti. Mandare i ragazzi sui bus urbani significa doverle richiudere a breve.… - arbidani : RT @GiancarloDeRisi: Le scuole riaprono, ma con problemi irrisolti. Mandare i ragazzi sui bus urbani significa doverle richiudere a breve.… - PAOLAGOSTINI : RT @GiancarloDeRisi: Le scuole riaprono, ma con problemi irrisolti. Mandare i ragazzi sui bus urbani significa doverle richiudere a breve.… -

Ultime Notizie dalla rete : Flop dei

Today.it

Salva i suoi con una parata decisiva su Soriano e anticipa nel miglioremodi Barrow con un ...: Martinez Quarta, Barba con Pedro ma soprattutto Ronaldo Soffre il duello con Zapata e regala un ......sia ancora incappato in una cattiva gestione offensiva del pallone contro il Napoli dopo il...c'è che sabato a Marassi arriva il Verona di Juric che non è proprio uno specialista sul fronte...Leggi anche In Lombardia flop del sito di prenotazione del vaccino per i disabili «Io tetraplegica respinta dal portale» Il problema dei tanti esclusi potrebbe risolversi «entro tre giorni» è ...Sfumato ormai anche il secondo posto il Bari cerca una scossa in vista dei playoff. "Bari, Carrera gioca l’ultima carta per la B con una rivoluzione" titola il Corriere ...