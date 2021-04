«Klopp al Real Madrid?». La risposta di Zidane (Di martedì 13 aprile 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. LIVERPOOL – «Ci saranno difficoltà di sicuro, ma continueremo a fare quello che facciamo. Difenderemo bene e proveremo a imporre il nostro gioco. Siamo venuti qui per vincere e proveremo a farlo senza pensare a gestire le energie. Dopo la gara d’andata e quella contro il Barcellona abbiamo accusato tanta fatica, ma ci siamo abituati. La squadra nelle difficoltà si compatta sempre, dimostra di avere carattere, siamo pronti a competere con il Liverpool per il passaggio del turno. INFORTUNATI – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Zinedine, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. LIVERPOOL – «Ci saranno difficoltà di sicuro, ma continueremo a fare quello che facciamo. Difenderemo bene e proveremo a imporre il nostro gioco. Siamo venuti qui per vincere e proveremo a farlo senza pensare a gestire le energie. Dopo la gara d’andata e quella contro il Barcellona abbiamo accusato tanta fatica, ma ci siamo abituati. La squadra nelle difficoltà si compatta sempre, dimostra di avere carattere, siamo pronti a competere con il Liverpool per il passaggio del turno. INFORTUNATI – ...

