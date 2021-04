J&J: "Non dimostrato un nesso chiaro fra trombosi e vaccino" (Di martedì 13 aprile 2021) Johnson & Johnson fa sapere di essere consapevole delle segnalazioni di alcuni casi di “eventi tromboembolici”, o di trombi sanguigni, a seguito della somministrazione del suo vaccino contro il Covid-19, ma sottolinea che non è stato dimostrato nessun legame con il vaccino stesso. L’intervento della casa farmaceutica dopo la richiesta di sospensione del vaccino negli Usa da parte delle agenzie federali. “Siamo consapevoli che eventi tromboembolici, compresi quelli con trombocitopenia, sono stati segnalati con vaccini contro il Covid-19”, afferma J&J nella dichiarazione, aggiungendo però che “al momento non è stato dimostrato nessun nesso causale chiaro fra questi eventi rari e il vaccino Janssen” contro il coronavirus. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Johnson & Johnson fa sapere di essere consapevole delle segnalazioni di alcuni casi di “eventi tromboembolici”, o di trombi sanguigni, a seguito della somministrazione del suocontro il Covid-19, ma sottolinea che non è statonessun legame con ilstesso. L’intervento della casa farmaceutica dopo la richiesta di sospensione delnegli Usa da parte delle agenzie federali. “Siamo consapevoli che eventi tromboembolici, compresi quelli con trombocitopenia, sono stati segnalati con vaccini contro il Covid-19”, afferma J&J nella dichiarazione, aggiungendo però che “al momento non è statonessuncausalefra questi eventi rari e ilJanssen” contro il coronavirus.

