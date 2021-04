Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Akash Kumar, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi: “C’hai fatto un favore a venire qui, no?” (Di martedì 13 aprile 2021) Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andata in onda ieri lunedì 12 aprile Akash Kumar è finalmente arrivato in studio, dopo 14 giorni di quarantena. “Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi non so se mi conoscevi quindi mi presento“, così ha esordito la conduttrice facendo riferimento ad alcune frasi pungenti pronunciate da Akash nelle settimane scorse proprio contro la conduttrice. “Come stai? Tutto bene?” ha chiesto lei. E l’ex naufrago: “Sì dai, un po’ stanco perché ho lavorato tutto il giorno” e Ilary subito: “Ah sei stanco.. non C’hai fatto un favore a venire qui, no?“. Delirio in studio. La padrona di casa ha poi chiesto alla regia di mandare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Nella puntata dell’dei2021 andata in onda ieri lunedì 12 aprileè finalmente arrivato in studio, dopo 14 giorni di quarantena. “Ciao, benvenuto. Io sononon so se mi conoscevi quindi mi presento“, così ha esordito la conduttrice facendo riferimento ad alcune frasi pungenti pronunciate danelle settimane scorse proprio contro la conduttrice. “Come stai? Tutto bene?” ha chiesto lei. E l’ex naufrago: “Sì dai, un po’ stanco perché ho lavorato tutto il giorno” esubito: “Ah sei stanco.. nonunqui, no?“. Delirio in studio. La padrona di casa ha poi chiesto alla regia di mandare un ...

