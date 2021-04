In Campania 1.123.459 mln vaccinati. Prima dose a 827.238 persone, anche la seconda a oltre 296 mila (Di martedì 13 aprile 2021) In Campania sono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 1.123.459 dosi di vaccino (+24.431 rispetto alle cifre comunicate ieri): 827.238 prime dosi (+19.815) e 296.221 (+4.616) seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 181.309 vaccinazioni (99,20%) di cui 94.690 Prima dose e 86.619 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 78,82% (323.837 dosi di cui 193.621 Prima inoculazione e 130.216 seconda). Per gli ospiti delle Rsa 14.630 (95,54%) di cui 7.882 Prima dose e 6.748 seconda dose. Per quanto riguarda le categorie fragili sono 146.963 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Insono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 1.123.459 dosi di vaccino (+24.431 rispetto alle cifre comunicate ieri): 827.238 prime dosi (+19.815) e 296.221 (+4.616) seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, in, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 181.309 vaccinazioni (99,20%) di cui 94.690e 86.619; per gli over 80, la percentuale deiè del 78,82% (323.837 dosi di cui 193.621inoculazione e 130.216). Per gli ospiti delle Rsa 14.630 (95,54%) di cui 7.882e 6.748. Per quanto riguarda le categorie fragili sono 146.963 ...

