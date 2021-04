Google vuole abbandonare i cookie di terze parti con i "FLoC": per molte aziende sono un problema per la privacy (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo sistema di Google per proporre pubblicità mirate abbandonando i cookie di terze parti non funziona, secondo molte aziende che difendono la privacy e i diritti digitali degli utenti.... Leggi su dday (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo sistema diper proporre pubblicità mirate abbandonando idinon funziona, secondoche difendono lae i diritti digitali degli utenti....

Advertising

lapincy : RT @DkbItalia: [EVENTO PER IL COMPLEANNO DI YUKU] @dark_b_yo vuole creare un libro con i messaggi dei BBs per Yuku per festeggiare il suo… - DkbItalia : [EVENTO PER IL COMPLEANNO DI YUKU] @dark_b_yo vuole creare un libro con i messaggi dei BBs per Yuku per festeggiar… - Simone85416280 : @Sbonseremo @22Militico @cmdotcom Basta andare su google per scrivere le parole in modo corretto. Oltretutto chi vu… - RubberFootball1 : Venerato conferma le indiscrezioni del vostro cappello di paglia. Peccato sia in ritardo rispetto a me??????… - bizcommunityit : Roma, Calenda: 'Se Letta vuole primarie nostre strade si separano' -