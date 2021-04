Giappone conferma, riverserà acqua contaminata di Fukushima in mare (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governo Giapponese ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata fino ad oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di Fukushima. Lo ha comunicato il premier Yoshihide Suga, confermando le anticipazioni della vigilia e malgrado la netta opposizione dell’opinione pubblica, l’industria della pesca e i rappresentanti dell’agricoltura locale. Suga ha incontrato i membri dell’esecutivo, incluso il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione, che arriva a 10 anni esatti dalla catastrofe del marzo 2011. La manutenzione giornaliera della centrale di Fukushima Daiichi genera l’equivalente di 140 tonnellate di acqua contaminata, che - nonostante venga trattata negli impianti di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il Governose ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’fino ad oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di. Lo ha comunicato il premier Yoshihide Suga,ndo le anticipazioni della vigilia e malgrado la netta opposizione dell’opinione pubblica, l’industria della pesca e i rappresentanti dell’agricoltura locale. Suga ha incontrato i membri dell’esecutivo, incluso il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione, che arriva a 10 anni esatti dalla catastrofe del marzo 2011. La manutenzione giornaliera della centrale diDaiichi genera l’equivalente di 140 tonnellate di, che - nonostante venga trattata negli impianti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone conferma Giappone conferma, riverserà acqua contaminata di Fukushima in mare L' oceano è 'proprietà comune dell' umanità' e lo smaltimento delle acque reflue nucleari 'non è solo questione interna del Giappone', assicurando che 'continuerà a seguire da vicino gli sviluppi ...

