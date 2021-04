' Fossili e Territori' | dodici storie di esemplari e luoghi tutti da scoprire

Advertising

La Stampa

In attesa che nuovi spazi restaurati (ex chiesa del Gesù) ne consentano la fruizione, il Distretto Paleontologico dell'Astigiano e del Monferrato lancia il progetto '', realizzato ...... e dal coinvolgimento attivo e proattivo deie dei cittadini attraverso una adeguata ... da un lato, favorire ed estendere l'uso dell'idrogeno in sostituzione ai combustibili, e dall'...Stiamo lavorando con le scuole pe far conoscere ai nostri giovani le eccellenze del territorio dove i calanchi, oltre a rappresentare un panorama non comune, nascondono i misteri delle origini ...Nel frattempo, il Distretto Paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato lancia il progetto on line «Fossili e Territori», realizzato con la collaborazione del Parco Paleontologico Astigiano ...