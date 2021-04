“Finalmente posso dirvelo”. Pago, la notizia-bomba arriva direttamente da lui (Di martedì 13 aprile 2021) “Tale e quale show” è uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Il format prevede la sfida tra diversi personaggi famosi che si trasformano grazie all’aiuto di una squadra di coach che li aiuta a perfezionare ballo, canto e recitazione. Inutile dire che i risultati sono spessissimo sorprendenti ed esilaranti con Carlo Conti che sa come far divertire tutti, senza però che la tensione della competizione venga meno. E lo scorso anno grande protagonista è stato il cantante Pago che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha poi sbancato l’edizione del programma condotto da Conti. Un programma che, va ricordato, è campione di ascolti avendo raggiunto, proprio nell’ultima serata il 19,11% di share con 4 milioni e 209mila telespettatori, ovvero un milione in più rispetto alla concorrenza. A settembre Tale e Quale Show ritorna e c’è già una bellissima sorpresa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) “Tale e quale show” è uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Il format prevede la sfida tra diversi personaggi famosi che si trasformano grazie all’aiuto di una squadra di coach che li aiuta a perfezionare ballo, canto e recitazione. Inutile dire che i risultati sono spessissimo sorprendenti ed esilaranti con Carlo Conti che sa come far divertire tutti, senza però che la tensione della competizione venga meno. E lo scorso anno grande protagonista è stato il cantanteche, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha poi sbancato l’edizione del programma condotto da Conti. Un programma che, va ricordato, è campione di ascolti avendo raggiunto, proprio nell’ultima serata il 19,11% di share con 4 milioni e 209mila telespettatori, ovvero un milione in più rispetto alla concorrenza. A settembre Tale e Quale Show ritorna e c’è già una bellissima sorpresa. ...

Advertising

NaliOfficial : ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club itali… - Barbarasbadata : RT @acquadigian: Finalmente posso respirare dopo due giorni tiratissimi e molto molto tesi. Mia madre è stata trasferita in reparto ed ora… - camillastreet : finalmente venerdì mattina posso ascoltarmi fearless in macchina che emozione sempre io per tutto il viaggio: - hudsonftpayne : RT @scsweetcreature: ?finalmente vi posso spillare le foto del mio shooting, ne metto altre sotto ditemi se vi piacciono? - artvzee : finalmente posso ascoltare Fearless (Taylor's Version) come si deve -