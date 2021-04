Festa in hotel con camera “day use” nel Napoletano: multate 59 persone (Di martedì 13 aprile 2021) Bacoli. Festa in hotel e assembramenti ai tavoli. E’ quanto hanno scoperto in un hotel di via Cicerone gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso 59 persone sedute ai tavoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Bacoli.ine assembramenti ai tavoli. E’ quanto hanno scoperto in undi via Cicerone gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso 59sedute ai tavoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

