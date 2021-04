Ferrero debutta nei gelati, ad aprile in arrivo gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathé (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gruppo Ferrero, con 75 anni di esperienza dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, entra nel mercato dei gelati confezionati, che in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gruppo, con 75 anni di esperienza dedicati allo sviluppo di prodotti dolciari innovativi, entra nel mercato deiconfezionati, che in Italia vale complessivamente 1,9 miliardi di euro.

Advertising

lifestyleblogit : Ferrero debutta nei gelati, ad aprile in arrivo gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathé - - TV7Benevento : Ferrero debutta nei gelati, ad aprile in arrivo gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathé... - fisco24_info : Ferrero debutta nei gelati, ad aprile in arrivo gli stecchi Rocher e Raffaello e i ghiaccioli Estathé: Il Gruppo Fe… - rep_economia : Ferrero debutta nei gelati: in arrivo anche i ghiaccioli all'Estathé [aggiornamento delle 16:18] - repubblica : Ferrero debutta nei gelati: in arrivo anche i ghiaccioli all'Estathé -