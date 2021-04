De Rossi dimesso dallo Spallanzani | condizioni in netto miglioramento

Advertising

Corriere : De Rossi dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per Covid - fanpage : Daniele #DeRossi è stato dimesso dall'ospedale - Gazzetta_it : #Coronavirus, #DeRossi lascia lo Spallanzani. Il recupero proseguirà a casa - ilRomanistaweb : ? Daniele #DeRossi è stato dimesso dallo Spallanzani Lo storico capitano romanista era stato ricoverato nell'osped… - sportal_it : Daniele De Rossi è stato dimesso -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi dimesso

Commenta per primo Buone notizie per Daniele De: l'ex bandiera della Roma e attuale collaboratore di Mancini in Nazionale è statodall'istituto 'Lazzaro Spallanzani', dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del ...Ottima notizia per Daniele De. L'ex centrocampista della Roma, che ha chiuso la carriera al Boca Juniors il 6 gennaio 2020, è statodallo Spallanzani , dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del ...Arrivano finalmente buone notizie per Daniele De Rossi. Il collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini, ricoverato qualche giorno fa (più precisamente il 9 aprile) dopo aver contratto il virus ne ...De Rossi lascia l'ospedale. Daniele De Rossi è stato dimesso dallo Spallanzani di Roma, ospedale nel quale era entrato qualche giorno a causa del Coronavirus. Il neo membro dello staff tecnico della ...