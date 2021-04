Da Pd ok a primarie per Roma, Calenda: 'Nostre strade ora si separano' (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato le primarie per la candidatura a sindaco di Roma, il leader di Azione e candidato sindaco Carlo Calenda risponde via Twitter. 'Il dado è tratto. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato leper la candidatura a sindaco di, il leader di Azione e candidato sindaco Carlorisponde via Twitter. 'Il dado è tratto.

Advertising

CarloCalenda : Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di p… - ItaliaViva : . @isabellaco : 'Primarie per Bologna? Ci devo riflettere ma non lo escludo' - borghi_claudio : @rossomagico Anche lei potrà in futuro avere un lauto stipendio. Un buon modo per provarci è imparare l'ortografia.… - pipol161 : @CarloCalenda Strano che per scegliere il segretario Pd le primarie non siano state fatte... - MauroPelliccia8 : RT @CarloCalenda: Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare… -