Con la pandemia la Cina può comprarsi pezzi di stati d' Europa Memento per l' Italia

(Di martedì 13 aprile 2021) Immaginate l’del 2030. Immaginate porti, autostrade, infrastrutture e perfinointeri di territorio deglieuropei in mano alla. Intere province dei Balcani e dell’meridionale sotto il protettorato di Pechino. Un’espansione avvenuta senza spargere neanche una goccia di sangue, non a colpi di cannone ma a colpi di prestiti, totalmente indolore e inodore. Se state pensando che questa fotografia dal futuro sia buona per la sceneggiatura della prossima serie tv distopica, vi sbagliate di grosso: è uno dei mondi possibili, anche perché qualcosa sta già avvenendo qui e ora in, più o meno a 250 chilometri dalle costene. Il Montenegro, stato balcanico che si affaccia sull’Adriatico a due passi dalla Puglia, membro della Nato e ...

Advertising

eruizescudero : Comparto con vosotros la entrevista realizada para la @agenzia_nova. “Madrid è un passo avanti sulla gestione dell… - Ettore_Rosato : ?? Avremmo dovuto fare meglio in Europa e organizzarci meglio in Italia. Con l’arrivo di #Draghi, Giorgetti, ha iniz… - Trimani1977 : Il 13 aprile del 2002 ci lasciava #AlexBaroni. Questa è una canzone che mi piace molto, il video è dell'anno scorso… - Luca73284882 : RT @il_cupo: Striscia la notizia, Mario Draghi 'intercettato' con l'autista: 'Arcuri? Ci ha sempre mangiato' - SoniaLaVera : RT @il_cupo: Striscia la notizia, Mario Draghi 'intercettato' con l'autista: 'Arcuri? Ci ha sempre mangiato' -

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia

Agenzia ANSA

Il mercato dei veicoli commerciali c onferma un segno positivo a marzo,18.230 unità in aumento del 5,4% rispetto al marzo 2019, ultimo anno di "normalità" visto che laed il lockdown hanno falsato i dati di marzo 2020. Parallelamente, il 1° trimestre chiude ......il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosiil brano "...alla capienza dovute alle disposizioni governative in materia di contenimento della, sono ...Piccolo memento per chi a palazzo Chigi dovrà gestire le finanze post pandemia (fino a che ci sarà Draghi possiamo stare piuttosto tranquilli visto il feeling con Biden e l’attuale amministrazione Usa ...TIM e RAI lanciano l'Operazione Risorgimento Digitale per raccontare le storie di chi durante la pandemia ha cambiato la propria vita con l'innovazione.