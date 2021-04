Audi e Cucinella | «United for Progress»

(Di martedì 13 aprile 2021) In occasione della Interni Designer’s Week, Audi sarà presente a Milano dal 16 al 23 aprile per presentare in anteprima assoluta nuova Audi Q4 e-tron, il SUV compatto a elettroni, unico sport utility premium nativo elettrico dalle dimensioni compatte ma con un’abitabilità interna di due segmenti superiore.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audi Cucinella

Vanity Fair Italia

Il 17 aprile verrà inaugurata l'unica installazione di questa edizione: United for Progress, coprodotta cone progettata da MarioArchitects. Allestita nel parco Bam - Biblioteca degli ...Un palinsesto di presentazioni e dibattiti in Rete fino al 23 aprile ma con alcuni riferimenti fisici: l'eco - arena di(dove sarà presentata la nuova Q4 di, che ha scelto Milano per l'...Nel cuore verde di Milano l’installazione di Mario Cucinella Architects, che ospiterà l’unveiling di Audi Q4 e-tron, è una sintesi tra tecnologia, architettura e natura e diventa tutt’uno con BAM - Bi ...La SUV elettrica Audi Q4 e-tron sarà presentata a Milano il prossimo 16 aprile in occasione della Interni Designer’s Week 2021.