Amici 20 | Lorella Cuccarini cambia le carte in tavola | il web si ribella

IL PUBBLICO DI Amici 20 CONTRO LA Cuccarini Nella puntata del daytime di Amici 20, va in onda una comunicazione importante di Lorella Cuccarini ai suoi due allievi di ballo, ossia Martina Miliddi e Alessandro Cavallo. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SINTEDI DELLA QUARTA PUNTATA. DE MARTINO CRITICATO: "DICO QUELLO CHE PENSO" IL GUANTO DELLA CELENTANO In questi giorni Alessandra Celentano ha lanciato alla ballerina Martina Miliddi una sfida alquanto difficile, contro la ballerina Serena Marchese. La coreografia da portare al serale che andrà in onda sabato 17 Aprile su Canale 5 alle ore 21.20, consiste in un charleston con alcuni passi di danza classica, che però potrebbe semplificare. Questa coreografia, a detta di Alessandra Celentano, dovrebbe mostrare ai giudici esterni le limitate capacità ...

