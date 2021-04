Allo Spallanzani test per combinare AstraZeneca con altri vaccini, Sputnik compreso (Di martedì 13 aprile 2021) Partirà all’Ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid, dopo la prima con AstraZeneca, utilizzando altri vaccini tra cui lo Sputnik. Ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Saranno 600 i volontari che dopo la prima dose con AstraZeneca avranno la seconda con Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di Sputnik. Per l’avvio della sperimentazione, è stato spiegato, si attende l’ok di Aifa. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Partirà all’Ospedaledi Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid, dopo la prima con, utilizzandotra cui lo. Ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Saranno 600 i volontari che dopo la prima dose conavranno la seconda con Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di. Per l’avvio della sperimentazione, è stato spiegato, si attende l’ok di Aifa.

