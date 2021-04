Alessandro Gassmann: “Party con decine di ragazzi dai miei vicini, chiamo la polizia?”. Scoppia la polemica, lui reagisce così (Di martedì 13 aprile 2021) Ha scatenato un putiferio il tweet di Alessandro Gassmann che nei giorni scorsi si è ritrovato con i vicini di casa che avevano organizzato una festa in piena pandemia. “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un Party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…”, ha twittato lui. Sul social si è acceso un vero e proprio dibattito: “Per aver fatto osservazioni ad un gruppo di ragazzini 14-15 anni che giocavano a pallone contro il condominio e senza mascherina mi hanno dato della cretina. Perciò per me chi è causa del suo mal pianga se stesso”, ha scritto un’utente. “Francamente chiamare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Ha scatenato un putiferio il tweet diche nei giorni scorsi si è ritrovato con idi casa che avevano organizzato una festa in piena pandemia. “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di uncondi? Hai due possibilità: chiamare lae rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…”, ha twittato lui. Sul social si è acceso un vero e proprio dibattito: “Per aver fatto osservazioni ad un gruppo dini 14-15 anni che giocavano a pallone contro il condominio e senza mascherina mi hanno dato della cretina. Perciò per me chi è causa del suo mal pianga se stesso”, ha scritto un’utente. “Francamente chiamare le ...

Advertising

LadyMagenta1 : DIEGO FUSARO: Sentite cosa ha combinato Alessandro Gassmann... Da non cr... - Malacrida_Matt : Leggo che Alessandro #Gassmann ha denunciato il vicino di casa per aver invitato nella propria abitazione qualche a… - MaGaGiannice : Bravo Alessandro #Gassmann. Suo padre, da ex campione di boxe, avrebbe fatto anche di più. Disturbare il vicinato è… - LucaDiSabato_ : RT @albo_interista: Quando, magari nel tempo libero, ti viene da chiedere cos'è il 'fascismo' del 2020, ti basterà semplicemente leggere i… - GossipItalia3 : Alessandro Gassmann: i vicini fanno un party, lui chiama la polizia #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassmann Alessandro Gassman, festa a casa del vicino con decine di ragazzi: "Denuncio?" Il dilemma pandemico di Alessandro Gassmann su Twitter: i vicini di casa dell'attore, probabilmente dei ragazzi, hanno dato una festa che si è prolungata per ore e Gassmann ha chiesto (e si è chiesto) cosa sia giusto fare in ...

Amici 20, Enula torna da Leo Gassmann ma un dettaglio su Alessandro non passa inosservato Entrando nella scuola, si è spesso vociferato di un flirt con Alessandro mai confermato dai diretti interessati. Una volta uscita dal talent, la cantante è tornata a casa da Leo Gassmann come ...

Party in casa dei vicini, Gassmann fa il delatore ilGiornale.it Alessandro Gassmann: i vicini fanno un party, lui chiama la polizia In piena pandemia sono in molti a riportare all'ordine chi sgarra le regole. E così ha fatto inaspettatamente Alessandro Gassmann. Domenica pomeriggio l'attore ha segnalato alle forze dell'ordine una ...

Alessandro Gassmann, arriva la denuncia su Twitter: “Hai due possibilità” L’attore Alessandro Gassmann si è trovato di fronte ad un bivio e lo ha raccontato su Twitter dividendo l’opinione pubblica. Tra gli attori più amati del mondo dello spettacolo, Alessandro Gassmann ha ...

Il dilemma pandemico disu Twitter: i vicini di casa dell'attore, probabilmente dei ragazzi, hanno dato una festa che si è prolungata per ore eha chiesto (e si è chiesto) cosa sia giusto fare in ...Entrando nella scuola, si è spesso vociferato di un flirt conmai confermato dai diretti interessati. Una volta uscita dal talent, la cantante è tornata a casa da Leocome ...In piena pandemia sono in molti a riportare all'ordine chi sgarra le regole. E così ha fatto inaspettatamente Alessandro Gassmann. Domenica pomeriggio l'attore ha segnalato alle forze dell'ordine una ...L’attore Alessandro Gassmann si è trovato di fronte ad un bivio e lo ha raccontato su Twitter dividendo l’opinione pubblica. Tra gli attori più amati del mondo dello spettacolo, Alessandro Gassmann ha ...