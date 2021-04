Akanji | “Speriamo nel recupero di Reus E’ il capitano | sa cosa ci vuole per passare il turno”

(Di martedì 13 aprile 2021) Manuel, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League: “? Sarebbe una grossa perdita per noi se domani non dovesse esserci. È il nostro, saciperil. Incrociamo le dita affinché possa esserci domani. Essere ai quarti di finale è una sensazione incredibile, ma logicamente faremo tutto il possibile per arrivare in semifinale”. Foto: Kicker L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

