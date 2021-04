Xiaomi, tre tablet Android in cantiere con SoC Snapdragon serie 8 | RumorHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Xiaomi potrebbe avere in cantiere almeno tre tablet con SoC Qualcomm Snapdragon serie 8: più precisamente due con lo Snapdragon 870 e uno con Snapdragon 860. Sono trapelati i nomi in codice di tutti e tre, oltre ad alcune informazioni tecniche, naturalmente da prendere con le dovute precauzioni. Riassumiamo qui di seguito: K81 Codename: ENUMA SoC: Snapdragon 870 (7 nm, CPU Kryo 585, GPU Adreno 650) K81A Codename: ELISH SoC: Snapdragon 870 K82 Codename: NABU SoC: Snapdragon 860 (7 nm, CPU Kryo 485, Adreno 640) Tra le altre specifiche si menzionano display IPS a 120 Hz, luminosità massima di 410 nit e risoluzione di 800 x 2560 (quest’ultimo dato, che porterebbe il formato addirittura oltre i 27:9, sembra ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)potrebbe avere inalmeno trecon SoC Qualcomm8: più precisamente due con lo870 e uno con860. Sono trapelati i nomi in codice di tutti e tre, oltre ad alcune informazioni tecniche, naturalmente da prendere con le dovute precauzioni. Riassumiamo qui di seguito: K81 Codename: ENUMA SoC:870 (7 nm, CPU Kryo 585, GPU Adreno 650) K81A Codename: ELISH SoC:870 K82 Codename: NABU SoC:860 (7 nm, CPU Kryo 485, Adreno 640) Tra le altre specifiche si menzionano display IPS a 120 Hz, luminosità massima di 410 nit e risoluzione di 800 x 2560 (quest’ultimo dato, che porterebbe il formato addirittura oltre i 27:9, sembra ...

