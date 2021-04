Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno lunedì 12 aprile emergenza covid in apertura sono oltre 4,2 milioni vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle regioni Oltre 3 milioni di faiser in due mandati 1,5 milioni circa mezzo milione di extra tecnica 400.000 di moderno e più di 180 mila di Johnson & Johnson per la settimana 16-22 Aprile si scrivono circa 315 mila giornaliere e quanto comunica in una nota la struttura commissariale per l’emergenza covid del generale figliuolo in arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino il ministro della Salute Roberto Speranza dice se si riuscirà a vaccinare La maggior parte della popolazione quest’estate ci si potranno consentire molte più libertà e una volta completate le vaccinazioni gli ultraottantenni e fragili ...