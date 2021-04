Advertising

motosprint : Trofei #Malossi: pioggia e bagarre per il Girone Nord a Modena -

Ultime Notizie dalla rete : Trofei Malossi

Motosprint.it

Pioggia e tanto spettacolo sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima prova del Girone Nord dei, svolta all'Autodromo di Modena nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile . Le gare, come sempre aperte e combattute , hanno tenuto incollati i tanti spettatori che hanno potuto ...Il prossimo weekend vedrà tornare in pista i, giunti ormai all'edizione numero 34. Dopo il debutto stagionale, avvenuto con la prima gara del Girone Sud svolta sul circuito di Airola , sarà la volta del Girone Nord, che prenderà ...Pioggia e tanto spettacolo sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima prova del Girone Nord dei Trofei Malossi, svolta all'Autodromo di Modena nelle giornate di sabato 10 e ...Il prossimo weekend vedrà tornare in pista i Trofei Malossi, giunti ormai all’edizione numero 34. Dopo il debutto stagionale, avvenuto con la prima gara del Girone Sud svolta sul circuito di ...