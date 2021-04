Torrette | cala la pressione del Covid ma la Chirurgia continua a soffrire | tagli degli interventi fino al 30%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torrette cala

corriereadriatico.it

ANCONA -la pressione del virus sull'ospedale regionale, ma gli effetti positivi sulle attività extra ... grazie allo sforzo compiuto dai vertici di, dall'altro l'area medica, quella ...ANCONA - Rallenta la curva dei contagi nel capoluogo, ma non quella dei ricoveri che viaggia con un ritardo strutturale di 3 - 4 settimane rispetto alla prima. Gli effetti di un mese di lockdown si ...ANCONA - Cala la pressione del virus sull’ospedale regionale, ma gli effetti positivi sulle attività extra Covid ancora non si vedono. Se da un lato le prestazioni ambulatoriali ...Interventi per quasi 4 milioni di fondi comunitari tra il mare e la roccia di Ustica per favorire e migliorare la fruizione delle aree naturalistiche dell’isola a Nord della costa ...