Svegliati amore mio | Sabrina Ferilli offre uno stipendio all’operaio licenziato

Sabrina Ferilli compie un gesto speciale per Riccardo Cristello, l'operaio di Taranto licenziato da ArcelorMittal dopo aver pubblicato su Facebook un post su Svegliati amore mio. La trama fiction Mediaset, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, vede la protagonista Nanà (Sabrina Ferilli) lottare contro l'acciaieria Ghisal. La donna è certa che le polveri sottili della fabbrica abbiano provocato la leucemia di sua figlia. Sono diversi coloro che si sono pubblicamente schierati dalla parte dell'operaio.

davidemaggio : Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Am… - lucatelese : Forse in un paese civile, qualcuno interverrebbe per far revocare il licenziamento di Riccardo Cristello, un dipend… - fanpage : Operaio licenziato da ArcelorMittal: “Ho solo condiviso un post su Svegliati amore mio” #9aprile - LaRonnie_ : Trovo assurdo che dopo aver condiviso sul suo profilo un post di Svegliati amore mio un dipendente dell’ex Ilva sia… - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Sabrina Ferilli: spese legali e uno stipendio all’operaio licenziato per post su Svegliati Amore Mio -