Startup | numeri da record per the Big Hack in versione digitale In gara duecento ragazzi italiani e stranieri

(Di lunedì 12 aprile 2021) È stato un weekend di sfide su Open Innovation e Salute per oltre 200 ragazze e, che hanno preso a “The Big”, l’iniziativa promossa da Regione Campania e tra gli appuntamenti più importanti della Maker Faire Rome. Sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, studenti e appassionati di tecnologia hanno partecipato alla quinta edizione dellatutta in. A chiedere loro di immaginare nuove app e progetti innovativi per risolvere ‘problemi’ sulle tematiche emergenti a livello globale sono state Eni, STMicroelectronics, Acea, Terna, Ente Autonomo Volturno, MSD Italia, Cisco Networking Academy-Consorzio CLARA, Regione Campania-So.Re.Sa (Società regionale per la sanità) e Petrone Group. “The Big” è realizzato in ...