Sofagate | von der Leyen bacchetta Michel | situazione non si ripeta

(Di lunedì 12 aprile 2021)e von dernon erano riusciti a parlarsi in questi sette giorni per svariati motivi, adesso il chiarimento, vivace ma sincero L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi il primo incontro tra il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ed il presidente del Consiglio… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - RaiNews : 'Sofagate' di Ankara. La visita dei leader Ue in Turchia lascia dietro di sé uno strascico di polemiche, niente sed… - fanpage : #VonDerLeyen e Michel si incontrano a una settimana di distanza dallo spiacevole episodio in Turchia - infoitinterno : Turchia, Von der Leyen incontra Michel dopo il “sofagate”: “Mai più situazioni simili” -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate von

Parrebbe così risolto lo screzio trader Leyen e Michel sull'incidente del '' che ha visto protagonisti il presidente della Repubblica Turca Recep Tayyip Erdogan, Charles Michel, ......oggi tra la presidente della Commissione Europea Ursulader Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dopo la visita ad Ankara della settimana scorsa, teatro del '', l'...I presidenti della Commissione Ue e del Consiglio europeo si sono visti come ogni lunedì: due ore di faccia a faccia su quanto accaduto ad Ankara e diversi temi di attualità. Von der Leyen: non permet ...Caso sofagate, primo incontro tra Von der Leyen e Michel dall'episodio. Bruxelles - La presidentessa della Commissione europea ha chiarito che farà in modo che scene del genere non si ripetano mai più ...