Sofagate | gruppo di donne parigine protesta davanti all’ambasciata della Turchia | il flashmob con sedie e sgabelli – Video

(Di lunedì 12 aprile 2021) Undiha organizzato unturca nella capitale francese perre contro il cosiddetto “”. Armate di, le manifestanti hanno voluto mettere in scena unasimbolica contro il presidente Erdogan, colpevole di non aver predisposto una poltrona anche alla presidenteCommissione europea Ursula Von der Leyen, durante l’incontro diplomatico ad Ankara qualche giorno fa, prevedendo invece una sedia uguale alla sua solo per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... perciò a monte del "" c'è anche (se non soprattutto) l'invidia del politico belga nei ... Ankara ha congelato una maxicommessa che stava per accordare alLeonardo: oltre 150 milioni di ...E non per caso uncrescente di europarlamentari, soprattutto socialisti, sta raccogliendo le firme per chiederne le dimissioni. E' quanto propone anche il presidente del Movimento europeo, ...