Sofa-gate | alcuni sono dittatori ma non stupidi | altri sono liberali ma non per forza furbi

(Di lunedì 12 aprile 2021) I notiziari ci informano che, dopo anni di denunce pubbliche sulle forniture di armi italiane alla Turchia, sarà forse quest’ultima a rimandare una commessa con Leonardo per ripicca, dopo che Draghi ha detto che con isi deve cooperare ma con franchezza. Il regime di Ankara non sembra volere invece franchezza, ma un commercio usualmente ipocrita: osservare in silenzio le sue politiche contro dissidenti, donne e curdi (e la riorganizzazione istituzionale del jihad internazionale che porta avanti dalla Libia al Kashmir, passando per Azerbaijan e Siria) in cambio del blocco dei profughi verso l’Europa (che, sia detto per inciso, è tutto ciò che interessa non solo a Charles Michel, ma anche a Von Der Leyen e a un intero ceto politico europeo, che ben altre poltrone intende salvare). L’Italia è la prima ad essere sensibile alle ritorsioni commerciali: è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Sofa gate

In questi giorni qualcosa si muove, lo ha fatto, per altra questione ma con tono deciso il premier Mario Draghi che di fronte a quello che oggi passa per "", - ricordiamo l'antefatto - : ...La sospensione turca dei contratti con alcune aziende italiane, come la Leonardo Elicotteri? Il famoso episodio del '' ha messo in evidenza un dato: in questo momento nel mondo c'è quella che gli esperti e studiosi dei diritti umani definiscono una recessione democratica . Purtroppo non c'è soltanto la ...In questi giorni ha girato questa immagine su tutte le bacheche e le pagine dei giornali: il deprimenti caso rinominato “sofa gate”: la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ...The Turkish government has suspended contracts from Italian companies based in Turkey in response to the comments made by Italian Prime Minister Mario Draghi at a press conference Friday regarding the ...