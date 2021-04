Rossi: “Scelte di mercato in attacco? Avere tanti giocatori bravi è una fortuna” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ds del Sassuolo Giovanni Rossi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Benevento: Ritrovate i Nazionali. Scelta che è stata riconosciuta da tutti di grande saggezza?“Ci fa molto piacere. Abbiamo la nostra linea, abbiamo deciso di fare questo e d’accordo con la società, con il tecnico e lo staff medico abbiamo percorso questa strada”. tanti giocatori nella rosa del Sassuolo. Le Scelte di mercato in attacco saranno tecniche o darete un’occhiata al bilancio?“Abbiamo sempre negli anni avuto la nostra linea. Abbiamo sempre cercato di migliorare e di conseguenza abbiamo sempre seguito i tecnici. Cercheremo di fare le cose per il meglio. Abbiamo tanti giocatori bravi e questo credo sia una ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ds del Sassuolo Giovanniha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Benevento: Ritrovate i Nazionali. Scelta che è stata riconosciuta da tutti di grande saggezza?“Ci fa molto piacere. Abbiamo la nostra linea, abbiamo deciso di fare questo e d’accordo con la società, con il tecnico e lo staff medico abbiamo percorso questa strada”.nella rosa del Sassuolo. Lediinsaranno tecniche o darete un’occhiata al bilancio?“Abbiamo sempre negli anni avuto la nostra linea. Abbiamo sempre cercato di migliorare e di conseguenza abbiamo sempre seguito i tecnici. Cercheremo di fare le cose per il meglio. Abbiamoe questo credo sia una ...

